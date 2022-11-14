قناة النهار العمل بعد التقاعد..وسيلة لتلبية الحاجيات اليومية بقلم قناة النهار نشر في 14 نوفمبر 2022 - 08:32 العمل بعد التقاعد شارك غرِّد أرسل 145 0 العمل بعد التقاعد..وسيلة لتلبية الحاجيات اليومية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JAGak اقرأ أيضا شاهد.. مروحيات الجيش لإخماد الحرائق ببجاية قناة النهار 26 أكتوبر وصول نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية لقصر المؤتمرات قناة النهار 02 نوفمبر طالع هابط: النوي يشكر والي ولاية تيسمسيلت على كل ما يقوم به ويطلب من المواطنين الوقوف معه قناة النهار 03 نوفمبر نسمية جعفر باي: الفقر ماشي حجة أنك تبعت الطفل يتسول أو يبيع في الطريق السريع قناة النهار 10 نوفمبر مشاكل وفوضى سيارات الأجرة.. أصحاب المجال يتبرؤون قناة النهار 24 أكتوبر والي تيارت يسأل مسؤولي مصنع "هيونداي" علاه سائق طاكسي يختار سيارة أكسنت ؟ قناة النهار 27 أكتوبر عبداوي: لمسنا في القمة العربية إرادة سياسية حقيقية للمضي بالعمل العربي نحو أفاق أرحب قناة النهار 06 نوفمبر مشاهد رائعة لملعب براقي من الداخل قبل آخر الروتوشات قناة النهار 24 أكتوبر بلال: كنت نسلك راسي ونخرج من المناوشات والمواقف الحرجة غير بالنكت قناة النهار 27 أكتوبر الرئيس المصري: أهنئ الشعب الجزائري الذي نحترمه ونحبه قناة النهار 01 نوفمبر