العميد غالي بلقصير يلتقى قائد أركان الدرك الوطني الموريتاني في نواكشط

التقى اليوم وفد من الدرك الوطني يقوده العميد غالي بلقصير بقائد أركان الدرك الوطني الموريتاني، الفريق السلطان ولد محمد أسواد بنواكشط.

الطرفان، خلال اللقاء الذي جمعها بمقر قيادة الدرك الوطني ناقشا سبل تبادل التجارب والخبرات في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتابع الوفد الجزائري خلال اللقاء عرضا حول مهام وحدات الدرك الوطني الموريتاني الأمنية والقضائية والإدارية.

بالإضافة إلى مهامها العسكرية التي تلتقي فيها مع جميع الهيئات العسكرية والأمنية الأخرى.

كما ادى الوفد زيارة لمرافق ووحدات عسكرية موريتانية من بينها مجموعة الامن والتدخل ووحدة الوجار وحدة الكلاب المدربة .