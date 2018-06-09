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العميد يعود لأجواء التدريبات بتعداد منقوص

الرياضة
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العميد يعود لأجواء التدريبات بتعداد منقوص صورة من الأرشيف
بقلم كريم.تيغرمت

عادت تشكيلة مولودية الجزائر، إلى أجواء التدريبات والتحضير للموسم المقبل، بعد انقضاء فترة 19 يوم من العطلة، التي استفاد منها اللاعبون.

وشهدت حصة الإستئناف، التي جرت بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، حضور 13 لاعبا فقط، بينما غاب البقية لأسباب مختلفة.

وشارك في هذه الحصة التدريبية كل من: شعال، مرسلي، دعاس، حشود، عزي، بوهنة، حدوش، ديانغ، برامكي، بن عروس، تبي، بن عثمان.

في المقابل تم تسجيل غياب كل من: دمو، ميباراكو، بولخوة، أمادا، شريف الوزاني، بن دبكة، سويبع، درارجة، وبالغ.

وأشرف المحضر البدني للفريق، فارس بلخير، على هذه الحصة التي دامة لمدة ساعة فقط، وتم فيها التركيز على الجانب البدني.

وسيرفع الطاقم الفني للعميد ريتم التحضيرات انطلاقا من اليوم، أين تم برمجة حصتين تدريبيتين يوميا، الأولى على الساعة السادسة مساء، والحصة الثانية على 23:30 ليلا.

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