العميد يواجه مازيمبي وعينه على الربع نهائي

يخوض نادي مولودية الجزائر، مواجهة حاسمة، أمسية اليوم السبت، أمام نادي تي بي مازيمبي الكنغولي، بهدف بلوغ ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وتسعى مولودية الجزائر، لاستغلال نتيجة التعادل، التي انتهت عليها مباراة وفاق سطيف، والدفاع الحسني الجديدي، لتعميق الفارق عن ملاحقيه.

وسيتمكن أشبال برنار كازوني، من وضع قدمهم الأولى في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، في حال ضمان الفوز على تي بي مازيمبي.

ويتصدر تي بي مازيمبي، المجموعة الثانية بـ9 نقاط، متبوعا بالمولودية (4 نقاط)، ثم وفاق سطيف (4 نقاط)، والدفاع الحسني الجديدي (2 نقاط).

وفي حال فوز مولودية الجزائر، بمباراة اليوم، المقررة على الثامنة مساء، بملعب “مصطفى تشاكر”، أمام ضيفه الكنغولي، سينفرد بالمركز الثاني، برصيد 7 نقاط.