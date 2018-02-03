تسبب تسرب غاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة المختلفة، في وفاة شخص داخل مسكنه ببلدية تنية العابد بولاية باتنة.

و حسب مصالح الحماية المدنية فقد تم تحويل جثة الشخص البالغ من العمر 37 سنة إلى مستشفى اريس.

و تدخل أيضا أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ17 شخص مختنقين جراء إستنشاق غازأحادي أكسيد الكربون المتسرب من وسائل التدفئة المختلفة.

و قد تم التكفل بهم ونقلهم في حالة مقبولة إلى مختلف المؤسسات الإستشفائية.

وعلى إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط للأمطار الثلوج والرياح، تدخلت مصالح الحماية المدنية عبر ولايات مختلفة من الوطن.

وقامت بعدة عمليات إمتصاص المياه داخل المنازل والأحياء السكنية، في كل من بلديات بوقادير وتنس بولاية الشلف بدون تسجيل ضحايا