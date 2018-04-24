لقي صبيحة اليوم الثلاثاء ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة، حتفهم جراء اختناقهم بغاز أكسيد الكربون.

وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، فإنّ الأشخاص اختنقوا جراء استنشاقهم للغاز المنبعث من جهاز التدفئة.

وأوضح الملازم الأوّل، بن خلف الله خالد، المكلّف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

أنه و في حدود الساعة 10:40 من صباح اليوم، تمّ تسجيل حادثة اختناق ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بغاز أكسيد الكربون.

المنبعث من جهاز التدفئة ووفاتهم بمنزل يقع بحي قايدي ببلدية برج الكيفان

يتعلق الأمر بالأب و عمره “28 سنة” و الأم “26 سنة” و ابنهما الرضيع و البالغ من العمر عام ونصف.

و تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبرج الكيفان من أجل نقل الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العالية.

وأكّد ذات المصدر على ضرورة توخّي الحذر و الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة مع كل استعمال لأجهزة التدفئة لتفادي

مثل هذه الحوادث المأساوية.