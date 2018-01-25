“الغزال الزومبي” مرض جديد يهدد حياة البشر

انتشر مؤخرا مرض الهزال المزمن بين الغزلان بأمريكا الشمالية، وسط مخاوف من أن تتنقل عدوى المرض إلى البشر.

وأفادت تقارير، الأربعاء، بأن العدوى منتشرة في 22 ولاية أميركية غالبيتها في وسط البلاد، إضافة إلى مقاطعتين في كندا.

ويؤدي المرض بتلك الحيوانات إلى حالة غير طبيعية تحول حركتها إلى ما يشبه “الزومبي”.

ويقول خبراء إن الفيروس المسبب للعدوى يضرب الدماغ والنخاع الشوكي، ويتسبب في انخفاض وزن الغزال ثم اضطراب حركة الحيوان ونفوقه.

ولا يعرف حتى الآن إذا كانت للفيروس قدرة على الانتقال للإنسان، لكن دراسة أفادت بأن القردة تصاب بالمرض اذا تناولت لحما مصابا.

وأثار هذا الأمر احتمال إصابة الإنسان بفيروس الغزلان في الفترة المقبلة.