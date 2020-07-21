الغلق الفوري لـ 70 محل مخالف للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بتيبازة

شنت مصالح أمن ولاية تيبازة حملة واسعة بالتنسيق مع مصالح التجارة لمراقبة المحلات التجارية و الوقوف على مدى تطبيق و احترام التدابير الصحية.

العملية جاءت في إطار التنفيذ الصارم لتعليمات السلطات الصحية، ذات الصلة بإجراءات الوقائية ضد انتشار وباء كورونا.

أين تمت عملية مراقبة 454 محل تجاري بمختلف بلديات ولاية تيبازة ، أسفرت عن الغلق الفوري لـ 70 محل مخالف للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

كما كشف رئيس خلية الاعلام بامن ولاية تيبازة لنهار ان الحملة متواصلة من قبل مصالح امن ولاية تيبازة عبر كامل تراب الولاية حماية للمواطنين و الصحة العمومية.