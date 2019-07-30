“الفاف” تؤكد ما انفردت به “النهار” حول مصير “مدان” !!

خرج الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن صمته بخصوص مصير مناجير المنتخب الوطني الأول “عبد الحكيم مدان”.

ونشرت “الفاف” بيانا على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” سهرة اليوم الثلاثاء جاء فيه.

“تنفي الإتحادية الجزائرية لكرة القدم كل الأخبار الرائجة حول إستقالة المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان أو إقالته من منصبه، وتوضح الفاف أن مدان قدم حصيلته أمام المكتب الفيدرالي والذي وافق عليها بالإجماع، معتبرا إياها حصيلة إيجابية خاصة أنها كللت بعودة المنتخب الوطني بالتاج الإفريقي وتحقيق ثاني لقب له”.

وبهذا أكدت “الفاف” ماإنفردت به “النهار” منذ ساعة تقريبا حول إستقالة او إقالة “عبد الحكيم مدان”.