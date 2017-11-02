قرّرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، تأخير المواجهة الودية التي ستجمع الخضر بمنتخب إفريقيا الوسطى المقررة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر.

وأصدرت “الفاف”، بيانا عبر موقعها الرسمي، أكدت من خلاله الإبقاء على تاريخ هذه المواجهة، مع تأخير موعد انطلاقها بساعة.

حيث كان من المرتقب إنطلاق هذه المواجهة الودية ابتداءً من الساعة 19:30، قبل أن تقرر “الفاف” تأخيرها إلى الساعة 20:30.

وجاء هذا القرار من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بعد طلب من التلفزيون الجزائري، وبموافقة مسؤولي منتخب إفريقيا الوسطى.

بغرض تمكن التلفزيون الجزائري العمومي، من ضمان نقل هذه المباراة التي ستجرى بملعب “5جويلية” على المباشر ودون إنقطاع.