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الرياضة

الفاف تتجه لسحب ملفي الترشح لإحتضان “كان” 2025 و 2027

بقلم فيصل زيان بوزيان
الفاف تتجه لسحب ملفي الترشح لإحتضان “كان” 2025 و 2027
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كشفت مصادر إعلامية، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن إقتراب الإتحادية الجزائرية لكرة القدم من سحب ملفي الترشح من إستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027.

وحسب ماكشفته شبكة بيين سبورتس، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم  يتجه نحو إبلاغ الاتحاد الإفريقي عن قرار الجزائر بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأسي أمم إفريقيا 2025 و 2027.

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