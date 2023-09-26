الفاف تتجه لسحب ملفي الترشح لإحتضان “كان” 2025 و 2027

كشفت مصادر إعلامية، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن إقتراب الإتحادية الجزائرية لكرة القدم من سحب ملفي الترشح من إستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027.

وحسب ماكشفته شبكة بيين سبورتس، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتجه نحو إبلاغ الاتحاد الإفريقي عن قرار الجزائر بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأسي أمم إفريقيا 2025 و 2027.