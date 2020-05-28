الفاف تحدد موعد الإجتماع الشهري لمكتبها الفيدرالي

قرر الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عقد اجتماع مكتبه الفيدرالي هذا الأحد 31 ماي، عن طريق تقنية “الفيديو كونفيرونس”.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، الإجتماع الشهري لمكتبه الفيديرالي سينعقد هذا الأحد انطلاقا من الساعة الـ11، بتقنية “الفيديو كونفيرونس”.

وأوضح موقع “الفاف”، أنه سيتم خلال هذا الإجتماع عرض تقارير مختلف رابطات كرة القدم الجزائرية، الرابطة المحترفة، رابطة الهواة، رابطة ما بين الجهات، الرابطة النسوية، والرابطة الوطنية كرة القدم داخل الصالات.

وفي الشق الثاني من هذا الإجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي، سيتم عرض تقرير اللجان الكروية الثمانية.