حذرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، من تنظيم تربصات أو دورات تكوينية في كرة القدم، من أشخاص غير مؤهلين دون إستشارتها.

وأكدت الإتحادية الجزائرية عبر بيان لها، أنه يمنع على أي منظمة أو شخص غير مؤهل من طرفها، تنظيم تربصات تكوينية.

وأوضحت أنه وبموجب القوانين المعمول بها، يمنع منعا باتا لأي منظمة أو شخص اعتباري تنظيم دورات تدريبية دون موافقة “الفاف”.

وذكرت “الفاف” في بيانها المادة3 للقانون التنظيمي، التي تؤكد منع اجراء هذه التربصات دون الحصول على موافقة مسبقة من “الفاف”.

وأصدرت هيئة الرئيس زطشي هذا البيان، بعد تلقيها أنباء عن إجراء دورات تكوينية في التدريب حسب ما ذكره ذات البيان.