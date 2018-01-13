“الفاف” تحيي ذكرى رحيل اللاعب أحمد أوجاني

أحيا الإتحاد الجزائري لكرة القدم، ذكرى رحيل لاعب جبهة التحرير الوطني، أحمد أوجاني، اللاعب السابق لنادي “لانس” الفرنسي.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بيانا بموقعه الرسمي، يترحم من خلاله على الفقيد، في الذكرى الـ20 لوفاته الموافقة لـ14 جانفي.

واستذكرت “الفاف”، مساهمة أحمد أوجاني، كلاعب في منتخب جبهة التحرير الوطني، مع الإشارة لكونه والد الدولي الجزائري الآخر شريف أوجاني.

كما أشارة “الفاف”، إلى أن نادي “لانس” الفرنسي، سينظم تكريما، غدا الأحد، بمدينة “أفيون” الفرنسية، لذكرى رحيل لاعبها السابق.

للإشارة أمضى ابن مدينة سكيكدة، معظم مشواره الكروي بنادي “لانس” الفرنسي، قبل أن ينهي مسيرته الكروية في شبيبة بجاية.