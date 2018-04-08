“الفاف” تختار مولودية العاصمة لتمثيل الجزائر في البطولة العربية 

بعد عملية تصويت لأعضاء المكتب الفيدرالي للاختيار بين “العميد” و”الحمراوة”
الإعلان عن القرار رسميا سيكون اليوم وولد زميرلي وحداد صوّتا لفائدة “الحمراوة”
قرر أعضاء المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اختيار فريق مولودية الجزائر لتمثيل الجزائر في البطولة العربية للاندية، المقرر تنظيمها هده السنة، لينظم “العميد” بذلك إلى فريقي وفاق سطيف واتحاد العاصمة بصفة رسمية.
وجاء اختيار مولودية الجزائر لتمثيل الجزائر في المنافسة العربية، بعدما صوت أعضاء المكتب الفديرالي على تفضيل العميد على فريق مولودية وهران، في التصويت الذي دعا إليه رئيس الفاف خير الدين زطشي أعضاء المكتب الفديرالي خلال اجتماع المكتب قبل أيام.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر “النهار”، إن 10 أعضاء من المكتب الفيدرالي إلى جانب رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، شاركوا في التصويت عبر رسائل نصية، فيما لم يشارك في التصويت كل من زفزاف ومعوش فقط.
ومن بين المصوتين الـ11، اختار 4 أعضاء من المكتب الفيدرالي، فريق مولودية وهران، بينما فضل البقية مولودية الجزائر، وهو ما جعل “الفاف” تقرر رسميا إرسال اسم مولودية الجزائر إلى إدارة الاتحاد العربي وإعلانه رسميا اليوم، خاصة وأن مهلة الاتحاد العربي تنتهي غدا.
وكانت مبررات أعضاء “الفاف” الذين فضلوا اختيار العميد هي رغبتهم في المشاركة بقوة في المنافسة العربية لضمان تأهل أحد ممثلي الجزائر إلى الدور النهائي ولما لا التتويج باللقب، كما جاء اختيار العميد أيضا لأسباب تقنية بالنظر إلى النتائج الكبيرة التي يحققها هذه الأيام أشبال كازوني والأداء الجيد لرفقاء نقاش.
تجدر الإشارة إلى أن من بين أعضاء المكتب الفيدرالي الذين صوتوا لفائدة “الحمراوة”، شهم ولد زميرلي وربوح حداد وأومعمر.
التعليقات (0)