الفاف تخسر قضيتها مع ألكاراز

فاز الناخب الوطني السابق، لوكاس ألكاراز، بقضيته ضد الإتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، حيث يتوجب على هذه الأخيرة دفع مستحقاته كاملة.

وكان المدب االإسباني، قد تقدم بشكوى إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد الإتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، للمطالبة بمستحقاته المالية.

وطالبت الفيفا، من الإتحاد الجزائري لكرة القدم، دفع قيمة مالية تقدر بـ 1.3 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 27 مليار سنتيم، ما يمثل مستحقات ألكاراز، لعامين كاملين، حسب عقده مع الفاف.

يذكر أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، كان قد فسخ عقد المدرب لوكاس ألكاراس، من طرف واحد “الفاف”، شهر أكتوبر 2017.