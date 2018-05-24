“الفاف” تدعو الأندية المحترفة لتسوية مستحقات البث التلفزيوني

دعا الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الأندية الجزائرية المحترفة، للتقرب من مقرها بدالي براهيم، قصد تسوية حسابات كل نادي، فيما يخص حقوق البث التلفزيوني.

وأعلنت “الفاف”، في بيان نشرته اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي، أنّ أبوابها مفتوحة أمام الأندية الجزائرية، لتسوية حساباتهم المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني.

كما أوضحت من خلال ذات البيان، أن هذه التسوية ستشمل المواسم الثلاثة المنصرمة، (2016، 2017 ،2018).

وفي ذات الخصوص، اشترط الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على مسؤولي جميع الأندية، تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت حق نواديهم.