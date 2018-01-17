الفاف ترضخ لتهديدات “حمّار” وتُعاقب الحكم “بن براهم” !!

كشفت “لجنة التحكيم” التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة الجولة 17 من الرابطتين المُحترفتين الأولى والثانية.

ولم تحمل القائمة إسم “لحلو بن براهم” الذي أدار لقاء “شبيبة الساورة” والضيف “وفاق سطيف” الإثنين لحساب الدور 16 عشر.

من مُنافسة الكأس، والذي عرف تهجم الفريق السطايفي بقيادة رئيسه “حمّار” على الحكم “بن براهم” بسبب إحتسابه ضربة جزاء للمحليين.

في الدقيقة 87 وتحميله مسؤولية الإقصاء من كأس الجمهورية.

ويبدو أن “الفاف” إستجابت لتهديدات السطايفية وعاقبت “بن براهم” بطريقة غير مُباشرة بعدم تعيينه لإدارة لقاءات البطولة هذا الأسبوع.

وما يُعزز فرضية مُعاقبة “بن براهم” هو تواجد الحكم “ميال” لإدارة لقاء “سريع غليزان” ضد “عين مليلة” في الرابطة 2.

وهو الذي أدار أمس الثلاثاء لقاء فريق إتحاد العاصمة والضيف شباب قسنطينة لحساب نفس الدور.