“الفاف” ترفع إجازات الميركاتو الشتوي إلى 4

الرياضة
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“الفاف” ترفع إجازات الميركاتو الشتوي إلى 4
بقلم كريم.تيغرمت

قرّر المكتب الفيدرالي، المنعقد صباح اليوم، إلى اتخاذ قرار بالسماح للأندية الوطنية بانتداب أربعة لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وجاء قرار الإتحادية الجزائرية، برفع عدد إجازات الأندية في هذا الميركاتو، بعدما كانت مقررة بثلاث إجازات فقط لكل ناد محترف.

واشترط المكتب الفيدرالي على الأندية  الوطنية للمحترف الأول والثاني، أن تكون وضعيتهم المالية قانونية لتمكينهم من الإستفادة من هذا القرار.

كما أكد المكتب الفيدرالي من جديد، أن الأندية التي لها قضايا على مستوى لجنة المنازعات، لن تستفيد من هذا القرار.

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