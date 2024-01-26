الفاف تصر على التعاقد مع زيدان والمفاوضات في هذا الموعد

تجددت المفاوضات بين الإتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان.

وقال موقع “أر أم سي “، اليوم الأربعاء، أن رئيس الفاف وليد صادي يصر على التعاقد مع زين الدين زيدان، وضرب له موعدا، خلال الأيام الساعات القادمة.

كما أكد المصدر، أن الأسطورة زيدان لن يعارض تولي قيادة كتيبة “المحاربون” ويمثل تدريب منتخب بلاد أجداده رمزية كبيرة.

وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة، و سيكون لرئيس الفاف كلام أخر مع “زيزو” خلال الأيام القليلة القادمة، التي قد تكون ناجحة في إقناعه.

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