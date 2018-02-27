“الفاف” تطلب توضيحات من الإتحاد العربي وقد تقاطع الكأس العربية

راسلت “الفاف” الإتحاد العربي، لتطلب منه توضيحات حول المعايير التي تم اعتمادها في استدعاء وفاق سطيف و إتحاد العاصمة و تنتظر جوابا مقنعا منه.

حيث ترفض “الفاف” التعامل بمبدأ الدعوات تجنبا للفتنة بين الأندية، على اعتبار أن ترتيب الفرق في نهاية الموسم تحدد مشاركة كل فريق في منافسة دولية.

و تلقت “الفاف” مراسلة، أمس الإثنين تؤكد استدعاء الوفاق والإتحاد و تؤكد تعامل الإتحاد العربي بمبدأ الدعوات خلال هذه الدورة فقط.

على أن يشارك البطل ونائبه من الموسم القادم و تنتظر ردا مقنعا من الإتحاد العربي وإلا فإنها ستتخذ إجراءات أخرى قد تصل إلى رفض المشاركة.