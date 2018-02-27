“الفاف” تطلب توضيحات من الإتحاد العربي وقد تقاطع الكأس العربية

الرياضة
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“الفاف” تطلب توضيحات من الإتحاد العربي وقد تقاطع الكأس العربية مركز التقني لـ "الفاف" بسيدي موسى
بقلم يونس رزيق

راسلت “الفاف” الإتحاد العربي، لتطلب منه توضيحات حول المعايير التي تم اعتمادها في استدعاء وفاق سطيف و إتحاد العاصمة و تنتظر جوابا مقنعا منه.

حيث ترفض “الفاف” التعامل بمبدأ الدعوات تجنبا للفتنة بين الأندية، على اعتبار أن ترتيب الفرق في نهاية الموسم تحدد مشاركة كل فريق في منافسة دولية.
و تلقت “الفاف” مراسلة، أمس الإثنين تؤكد استدعاء الوفاق والإتحاد و تؤكد تعامل الإتحاد العربي بمبدأ الدعوات خلال هذه الدورة فقط.

على أن يشارك البطل ونائبه من الموسم القادم و تنتظر ردا مقنعا من الإتحاد العربي وإلا فإنها ستتخذ إجراءات أخرى قد تصل إلى رفض المشاركة.

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