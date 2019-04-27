“الفاف” تعزي “جمال مصباح”

قدم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، تعازيه الخالصة لعائلة الدولي الجزائري السابق جمال مصباح، إثرة وفاة والده.

وقدّم رئيس “الفاف” باسمه وبإسم المكتب الفيدرالي، تعازيه الخالصة لعائلة مصباح، معبرا عن حزنه وتأثره الشديد بهذا النبأ.

ونشرت “الفاف” بياناً جاء فيه:”بهذا المصاب الجلل، تتقدم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ممثلة في شخص رئيسها السيد خير الدين زطشي…”.

“…وكل أعضاء المكتب الفيدرالي والأمين العام بخالص التعازي لعائلة الفقيد، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.