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الفاف تعمل على كسب ودّ بلماضي بهذا القرار!

الرياضة
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الفاف تعمل على كسب ودّ بلماضي بهذا القرار!
بقلم إسماعيل عشاش

أكدت الفاف بأنها ستقوم في الفترة القادمة بإختيار مناجير جديد للمنتخب الوطني، وهذا بعد إستشارة، جمال بلماضي والحصول على موافتقه.

وأوضح البيان الختامي لإجتماع المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن تعيين خليفة، حكيم مدان، سيكون بالتنسيق مع مدرب الخضر.

وتأتي هذه الخطوة من هيئة خير الدين زطشي لكسب ود مُهندس ملحمة الكان 2019، والسعي لتوفير مُحيط عمل يُناسبه مُستقبلا.

وقامت الفاف في نهاية المطاف بتوجيه التحية لمدان الذي “إستقال” من منصبه، بعدما أصبح غير مرغوب فيه من طرف بلماضي.

ويُنتظر أن يُعلن عن إسم المناجير الخضر، بعد نهاية التربص القادم لمُحاربي الصحراء شهر سبتمبر الداخل.


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