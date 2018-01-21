“الفاف” تكرّم عائلة “فقيد” داربي “عين الكبيرة-عين الطويلة”

كرّم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “خير الدين زطشي” بإسمه وبإسم كافة أعضاء المكتب الفيدرالي المشجع الذي توفي في مباراة عين الطويلة ضد عين الكبيرة في الرابطة الجهوية لسطيف.

وكان المشجع “لزهر شقرون” قد توفي اثر أحداث عنف كبيرة جرت في تلك المباراة التي جرت يوم 15 ديسمبر الماضي.

وقد تم منح عائلة “شقرون” قميص للمنتخب الوطني بإسم الفقيد ومبلغ مالي رمزي.

كما أكدت الإتحادية أنه يجب وقف ظاهرة العنف التي تتجلى في مختلف الملاعب.

وأيضا كانت فرصة للفاف من أجل تكريم السلطات المحلية بسطيف وعلى رأسهم والي ولاية سطيف.