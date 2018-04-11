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“الفاف” تنشر برنامج نصف نهائي كأس الجمهورية لمختلف الفئات

الرياضة
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“الفاف” تنشر برنامج نصف نهائي كأس الجمهورية لمختلف الفئات
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن البرنامج الكامل لمباريات الدور النصف نهائي من كأس الجمهورية، لمختلف الفئات، والملاعب التي ستحتضن هذه اللقاءات.

ويتصدر مواجهات هذا الدور، لقاء القمة عند الأكابر، بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، والمقرر بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة هذا الجمعة على الساعة الرابعة زوالا.

وفي الجهة المقابلة، ستلعب المباراة الثانية لحساب نفس الدور بين إتحاد بلعباس وشباب الزاوية، يوم السبت المقبل بملعب “24 فيفري”، على الساعة الرابعة زوالا.

وجاء باقي برنامج الدور النصف نهائي من كأس الجمهورية، للفئات الأخرى على النحو التالي:

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