الفاف تهنئ الشعب الجزائري بهذه المناسبة

هنأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” ، اليوم الخميس ، الشعب الجزائري ، والأمة الإسلامية ، بمناسبة السنة الهجرية.
ونشرت الفاف, عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فايس بوك”, تهانيها بهذه المناسبة بعبادمية عليس عبادمت عليس بوك تهانيها بهذه المناسبة بعبادميت عليس عبادمية
ويحتفل الشعب الجزائري ، عل غرار الأمةالإسلامية ، اليوم الخميس 20 أوت ، بالسنة الهجرية الجديدة 1442.
الإتحاد الجزائري لكرة القدم يتمنى لكم سنة هجرية سعيدة#وعينا_يحمينا #LesVerts⭐⭐ #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie🇩🇿
Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Mercredi 19 août 2020
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