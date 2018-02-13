“الفاف” تُوافق على مواجهة المُنتخب المصري وديا

أبدى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بقيادة خير الدين زطشي موافقته المبدئية على مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي لنظيره المصري وديا.

وحسب ما كشف عنه الإعلام المصري، أمسية اليوم، فإن الطلب الذي تقدم به رئيس الإتحاد المصري هانى أبو ريدة لنظيره الجزائري تم قبوله.

لإقامة مباريات ودية بين المنتخب الأولمبي الجزائري بقيادة المدريبن بوعلام شارف والمصري الذي يشرف عليه شوقي غريب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المنتخب الأولمبي المصري رسّم مباراة ودية أخرى أمام المنتخب المغربي والسعودي خلال الأشهر القادمة.