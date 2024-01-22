“الفاف” توجه تعليمات خاصة الأنصار الخضر قبل مباراة موريتانيا

وجّه الاتحاد الجزائر لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، تعليمات خاصة لأنصار المنتخب الوطني المتواجدين بكوت ديفوار، تحسبا الخضر، وموريتانيا.

ونشرت “الفاف” نداء للأنصار، عبر موقعها الرسمي، طالبتهم من خلاله بالتوجه غدا الإثنين، عند الساعة السادسة للمدخل رقم (2)، لملعب “السلام، للالتحاق بالمدرجات المخصصة لهم.

وأوضح مشؤولي “الفاف”، بأن هذا التنظيم، يأتي بعد استجابت الاتحاد الإفريقي لطلب الجزائر، لضمان أفضل الظروف لمشجعي الخضر.

كما دعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنصار المنتخب الجزائري، احترام نصائح المنظمين، وتقديم أفضل صورة عن بلدنا.