“الفاف” تُدين حملة التشهير ضد المنتخب الوطني

أدانت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، حملة التشهير ضد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم.

ونشرت “الفاف”، بيانا إستنكاريا، عبر موقعها الرسمي، أدانت فيه ممارسات بعض الأشخاص، اللذين يستخدمون حسابات وهمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، لتنفيذ دعايتهم المغرضة لأغراض خفية.

وجاء بيان “الفاف” على النحو التالي:”يدين الإتحاد الجزائري لكرة القدم حملة التشهير المؤسفة الموجهة ضد المنتخب الوطني التي يستخدم أصحابها حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ دعايتهم المغرضة لأغراض خفية”.

وأضاف بيان “الفاف” مستنكرا، أنه في وقت الذي بدأ فيه المنتخب الوطني يستعيد استقراره وأداءه تدريجياً، والذي يبدو أنه لم يعجب بعض الأوساط المعروفة بتصرفاتها اللامسؤولة ومحاولاتها زعزعة الاستقرار.

وأكدت أعلى هيئة كروية في الجزائر، لعشاق وأنصار المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يحظى بثقة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، الكاملة وسيبقى يدعمه حتى تحقيق الأهداف المسطرة.

وفي الختام، شددت “الفاف”، أنها لن تدخر أي جهد للحفاظ على استقرار المنتخب الوطني، أكدت على متابعة أصحاب هذا الحساب الكاذب لدى الجهات القضائية المختصة.

للإشارة، نشر حساب وهمي على منصة “إكس”، يحمل إسم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، بيانا كاذبا، اليوم السبت، مفاده، أنه تمت إقالة الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، من منصبه، وهو الأمر الذي نفته”الفاف”، جملة وتفصيلا.

وللتذكير، يمتلك رئيس “الفاف”، وليد صادي، حسابا وحيدا، على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو عبر منصة “إكس” فقط، وتميزه الشارة الزرقاء، عن باقي الحسابات الأخرى المزيفة.