“الفاف” تُنظم إنتقال اللاعبين من الهُواة للإحتراف

أكدت “الفاف” خلال اجتماع مكتبها الفيدرالي، صبيحة الأربعاء، بأن الأندية المُحترفة لها الحق في استقدام لاعبين فقط من الأقسام الهاوية.

وأوضح الإتحاد الجزائري، بأن اللاعبين الناشطين في الأقسام الهاوية لا يحق لهم الانتقال للإحتراف، سوى بعد تحصلهم على تسريح أنديتهم.

وأشار أيضا، بأن اللاعبين البطالين لديهم الحق في التوقيع مع الأندية الهاوية خلال الميركاتو الشتوي الداخل، ليتفادوا شبح الموسم الأبيض.

ومنح المكتب الفيدرالي الحُرية للفرق الهاوية، الحُرية في استقدام العناصر التي تريدها في الميركاتو بشرط الإلتزام بـ”كوطة” الإجازات التي تمتلكها.