“الفاف” تُهدىء الأمور مع المغتربين وتُحدد شروط اللعب للخضر

أكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن الإلتحاق بصفوف المنتخب الوطني مُرتبط بشرطين لا ثالث لهما، وهما كل من المُستوى والإنضباط.

وأشادت “الفاف” باللاعبين مُزدوجي الجنسية، مؤكدة بأنهم قدموا خدمات كبيرة للخضر على مر السنوات الماضية، ومثلوا الألوان بكل شرف وتفان.

وعملت إدارة، زطشي، على تهدئة الأمور، بعد الزوبعة التي أحدثتها مؤخرا، بسبب عدم تحكمها في المُصطلحات التي تستعملها على “تويتر”

وكانت “الفاف”، أطلقت تغريدة، منذ أيام مضت، أكدت فيها بأن مُزدوجي الجنسية لن يُستدعوا إلا عندما يُثبتون تعلقهم ببلدهم الجزائر.