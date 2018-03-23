“الفايسبوك” لتعويض الفراغ العاطفي عند المراهقين

كشفت دراسة بريطانية، أنّ معظم المراهقين يستخدمون وسائط التواصل الاجتماعي لتعويض الفراغ العاطفي، الأمر الذي ينعكس سلبا على سلوكاتهم .

وقالت الأخصائية الاجتماعية بهية طبال خلال استضافتها في قناة “النهار”، أنّ المراهقة من أصعب المراحل التي يمر بها الشخص، وأنّ تربية الطفل يجب أن تبدأ من الصغر حتى تكون سلوكاته متوازنة في هذه المرحلة العويصة.

وأوضحت الأخصائية، أن غياب الحوار في وسط الأسرة يدفع العديد من المراهقين إلى البحث عنه في الفضاء الأزرق من أجل إيجاد من يكمله ويملأ فراغه ويسمع له.

إضافة إلى ذلك أشارت الأخصائية، أن التعامل الخشن مع الأبناء يخلق الخوف لدى الطفل فيتجنب الأخير، مصاحبه أولياءه خشية معاقبته.

وأكدت الأخصائية، أن التواصل الأسري يؤدي بشكل كبير إلى تكوين شخصية الأبناء

لأن الأولياء عندما يقدمون لأبنائهم كل مايحتاجونه من رعاية واهتمام لا يبحثوا عن بدائل أخرى تعوض الفراغ الذين يعيشون فيه.

وحرصت الأخصائية في الختام ن على ضرورة أنّ يفتح الأولياء باب الحوار والتواصل مع أبنائهم

حتى لا يقعوا في فخ مواقع التواصل الاجتماعي .