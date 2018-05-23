“الفتوى الالكترونية المباشرة” للإجابة عن أسئلة المواطنين

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عبر موقعها الرسمي بمناسبة شهر رمضان الفضيل عن فتح خدمة “الفتوى الالكترونية المباشرة”.

وسخرت الوزارة نخبةً من الأئمة الأفاضل والأساتذة الجامعيين للإجابة عن أسئلة المواطنين وانشغالاتهم الدينية بطريقة تفاعلية مباشرة.

وسيكون إبتداءا من يوم الأحد الى يوم الخميس من الساعة العاشرة 10.00 صباحا الى غاية الساعة الواحدة 13:00 زوالا .

وهذا على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.marw.dz.

وتضاف هذه الخدمة إلى خدمات الفتاوى الالكترونية العادية، وخدمة الهاتف الأخضر، والإجابة عن طريق المراسلة العادية أو باستقبال السائلين بمكتب مداومة الفتوى بمقر الوزارة.

كما فتحت المجالس العلمية عبر ولايات الوطن نفس هذه الخدمات التي تؤطرها نخبة من أئمة المساجد أعضاء هذه المجالس العلمية.