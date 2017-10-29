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اللغة الفرنسية..تثير الفوضى ومديرة “CCF” ترفض استقبال الجزائريين

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اللغة الفرنسية..تثير الفوضى ومديرة “CCF” ترفض استقبال الجزائريين
بقلم أسماء.ع/إيمان.س

توافد العشرات من المواطنين، أمام مقر المركز الثقافي الفرنسي بالجزائر،منذ فجر الأحد،لاجراء اختبار في اللغة الفرنسية ،تحضيرا لتقديم ملف التأشيرة.

المواطنون قدموا من عدة مناطق ، للخضوع الى اختبار اجباري في اللغة الفرنسية، قبل تحديد موعد لتقديم ملف الحصول على التأشيرة لدخول الاراضي  الفرنسية.

 المشهد لم يكن عاديا ، غلبت عليه الفوضى المنتشرة بين الطوابير الطويلة .

وأمام الحشود البشرية، والتي غلب عليها عنصر الشباب خرجت المديرة الفرنسية وأكدت رفضها استقبالهم ووجهتهم نحو الموقع الإلكتروني مجددا.

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