الفريق أول شنقريحة:يجب أن تساهم المدرسة الحربية العليا في تخريج قادة واعين بالتحديات  لضمان الصلابة الأمنية لبلادنا

أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بالأشواط المعتبرة التي قطعها الجيش الوطني الشعبي. في مجال التكوين العسكري عالي المستوى.

وفي كلمة له عند اشرافه على مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العليا الحربية قال “ نعتمد كثيرا على هذه المدرسة المرموقة. التي تمثل أعلى هرم المنظومة التكوينية العسكرية في مرافقة مسار تطوير وعصرنة كافة مكونات جيشنا العتيد”.

وأضاف “أؤكد سعي الجيش الوطني الشعبي الدائم لتطوير أداء المدرسة العليا الحربية حتى تضطلع بدورها التكويني و البحثي على أكمل وجه وتسهم في تخريج قادة واعين بالتحديات الواجب رفعها لضمان الصلابة الأمنية لبلادنا”

كما استطرد الفريق أول قائلا :” نطمح إلى إنتاج تصورات عملية تتسم بالاستباقية وتمكن جيشنا من المبادرة في ظل عقيدتنا الدفاعية وبما يسمح بالرفع من صلابتنا الأمنية بأبعادها المختلفة.