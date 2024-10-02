الفريق أول شنقريحة يزور المعلم التاريخي “محراب الوطن” في روما

زار الفريق أول السعيد شنقريحة المَعلم التاريخي “محراب الوطن”، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإيطالية روما .

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي الأميرال جوزيبي كافو دراغوني.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، قام الفريق أول بوضع إكليل من الورود أمام النصب التذكاري المخلد لضريح “الجندي المجهول”. كما تنقل إلى مقر أركان الدفاع الإيطالي حيث كان في استقباله الأميرال جوزيبي كافو دراغوني.

وبدأت مراسم الاستقبال بالاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين وتقديم التحية العسكرية. من طرف تشكيلة عسكرية بمدخل مقر أركان الدفاع الإيطالي.

كما أجرى الفريق أول محادثات مطولة مع الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، تناول خلالها حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، أملاً في أن تشكل هذه الزيارة محطة أخرى على مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.

وعبّر الفريق أول عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري الجزائري - الإيطالي، وثقته التامة في قدرة الطرفين على تجسيد الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين الرامية إلى بناء شراكة استراتيجية شاملة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. لتتوسع المحادثات بين الجانبين لتشمل الوفدين العسكريين للبلدين.