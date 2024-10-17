الفريق أول شنقريحة يزور كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس بنواكشط

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، بزيارة كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس، وكذا المجمع متعدد التقنيات بنواكشط.

يأتي هذا خلال اليوم الثالث من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق أول شنقريحة إلى موريتانيا. بدعوة من نظيره الموريتاني الفريق مختار بله شعبان.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تنقل الفريق أول السعيد شنقريحة إلى مقر الأركان العامة للجيوش الموريتانية. حيث أشرف رفقة الفريق المختار بله شعبان على مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جيشي البلدين في مجال تبادل المعلومات.

وأوضح المصدر نفسه أن بروتوكول التعاون المشترك تم توقيعه بين المدير المركزي لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي عن الجانب الجزائري. وقائد فرقة الاستخبارات والأمن العسكري للأركان العامة للجيوش عن الجانب الموريتاني.