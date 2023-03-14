الفريق أول شنقريحة يستقبل قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب افريقيا 

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب افريقيا، الفريق أول رودزاني مافوانيا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الجانبان تطرقا إلي حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين وسبل تعزيزه بشكل مستمر.

وأوضخ المصدر نفسه، أن اللقاء تناول التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص.

كما تبادلا وجهات النظر حول مختلق القضايا ذات الإهامام المسترك. يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

الفريق أول شنقريحة، أكد أن هذه الزيارة تجسد الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلدين للإرتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

كما شدد الفريق أول شنقريحة على الإرادة الصادقة التي تحدو الطرفين لتوحيد الجهود للمساهمة في إرساء السلم والأستقرار على مستوى القارة الإفريقية.

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