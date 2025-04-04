 الفريق أول شنڨريحة يعزي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون

بعث الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، برسالة تعزية ومواساة لعائلة العقيد بطواف ربيع، قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون.

وجاء في رسالة التعزية: “على إثر وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون بالناحية العسكرية الثالثة العقيد بطواف ربيع، يتقدم الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش، إلى أسرة الفقيد وأقاربه بأصدق عبارات التعازي والمواساة. متضرعاً إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وان يلهم ذويه جميل الصير والسلوان”.