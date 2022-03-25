الفريق شنقريحة: أهنئكم بإسمي وبإسم جميع مستخدمي الجيش على هذا الانتصار البطولي خارج الديار

هنأ الفريق السعيد شنقريحة المنتخب الوطني بعد فوزهم اليوم أمام الكاميرون في مباراة السد ذهاب لتأهل إلى مونديال قطر.

وكتب الفريق شنقريحة منشور عبر حساب وزارة الدفاع الوطني هنأ فيها أشبال بلماضي عقب فوزهم المستحق على منتخب الكامرون. وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وأضاف الفريق شنقريحة ” أهنئكم بإسمي و بإسم جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على هذا الانتصار البطولي خارج الديار. في انتظار تثبيت التأهل يوم الثلاثاء المقبل انشاء الله. ”

وإختتم الفريق “كما أنوه بدور المناصرين الذين تنقلوا للكامرون لتشجيعكم ومؤازرتكم في صورة عكست اللحمة و الإنتماء. هنيئا مرة أخرى و تحيا الجزائر”.