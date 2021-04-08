الفريق شنقريحة يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية والتجارب النووية للاستعمار بالصحراء تطبع المحادثات

استقبل رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، اليوم الخميس، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الفريق أول فرانسوا لوكوانتر.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، فقد تطرق الطرفانلحالة التعاون العسكري بين البلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وقال الفريق شنقريحة إن الجزائر تعتبر استقرار وأمن جيرانها مرتبطا مباشرة بأمنها.

وأكد الفريق أن الجزائر تبذل جهود جبارة في تكييف تشكيلات العسكرية على كامل حدودها.

وأشار شنقريحة أن الجزائر تهدف لإرساء موجبات الإستقرار في بلدان الفضاء المتوسطي.

كما تحدث الفريق شنقريحة مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية حول إشكالية التجارب النووية والتجارب الأخرى في الصحراء الجزائرية.

وحضر اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، وقادة القوات، والدرك الوطني، ورؤساء دوائر.

بالإضافة إلى مديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني، وأركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء من الوفد العسكري الفرنسي.

وقال الفريق شنقريحة في محادثاته مع نظيره الفرنسي ” بودي ان أتطرق لإشكالية المفاوضات بين الوفد الجزائري الفرنسي حول مواقع التجارب النووية القديمة، والتجارب الأاخرى بالصحراء الجزائرية.

وأضاف ” أنتظر دعمكم خلال انعقاد 17 للفوج المختلط الجزائري الفرنسي المزمع عقدها خلال ماي 2021، وهذا بهدف التكفل النهائي بإعادة التأهيل موقعي رقان وإن كر”

كما شدد الفريق شنقريحة على ضرورة موافاة الجانب الجزائري بالخرائط الطبوغرافية لتمكين الجزائر من تحديد أماكن دفن النفايات الملوثة والمشعة والكيمياوية. غير المكتشفة إلى غاية اليوم.