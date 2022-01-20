الفريق شنڨريحة: ” سنزيد من دعمنا وتشجيعنا لكم وستظلون بالنسبة لنا أبطالنا “

بعث الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي برسالة دعم ومساندة للمنتخب الوطني بعد إقصاءه من كأس إفريقيا.

وكتب الفريق شنڨريحة عبر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع على الفيسبوك قائلا: “إن اقصاءكم من نهائيات كأس أمم افريقيا، لا يعني أبدا نسيان الانتصارات و الالقاب التي حققتموها.”

وتابع الفريق “بل بالعكس سنزيد من دعمنا وتشجيعنا لكم وستظلون بالنسبة لنا أبطالنا الذين صنعوا الأفراح لكل الشعب الجزائري في كثير من المناسبات.”

كما تمنى الفريق شنڨريحة حظ اوفر في مباراة السد لنهائيات كأس العالم 2022 وقال: “حظ أوفر في مباراة السد المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2022 بقطر”.

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أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، إن الجزائر تشهد في الآونة الأخيرة ديناميكية نشطة في كافة الأصعدة والمجالات لا سيما الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وحتى الرياضية.

وأورد الفريق السعيد شنڨريحة، في كلمة له على هامش إشرافه على تنصيب اللواء عبد العزيز هوام قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم: ” إن الجزائر تشهد في الآونة الأخيرة، تحت قيادة رئيس الجمهورية وبفضل جهود الرجال المخلصين. ديناميكية نشطة في كافة الأصعدة والمجالات لا سيما الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وحتى الرياضية”.

وأضاف الفريق السعيد شنقريحة: “لقد كان تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب قبل أيام قليلة. فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة التي تسكن قلوب الملايين من الشعب الجزائري.التي خرجت تحتفل في المدن والأرياف بهذا التتويج المستحق”.

وتابع الفريق: “في هذه المناسبة أثبت الشعب الأبي، معدنه الأصيل والنقي وتقديسه لرموزه الخالدة ووفائه لرسالة الملايين من الشهداء الأبرار”.

كما أشار إلى أن هذا رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم وعلى كل من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب وغيرته الكبيرة على وطنه.

رئيس الأركان يهنئ الخضر على الروح الوطنية الفياضة

كما تقدم الفريق السعيد شنقريحة، مجددا بإسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي. بأزكى آيات الشكر والعرفان لكافة أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم. وطاقمه الفني على الروح الوطنية الفياضة التي أبدوها خلال هذه المنافسة.

كما أضاف الفريق، إن أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم وطاقمه الفني برهنوا أن إرادة الإنسان الجزائري لا تقهر ولا تؤمن بالمستحيل.

وأشار الفريق السعيد شنقريحة، إلى أن هذا الانجاز الرياضي التاريخي بمثابة الهدية الثمينة. التي وفق محاربو الصحراء في تقديمها لوطنهم ولشعبهم في نهاية هذا العام الحافل بالأحداث والإنجازات.

كما أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الأحد. على مراسم التنصيب الرسمي للواء عبد العزيز هوام، قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تم تنصيب اللواء عبد العزيز هوام قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، خلفا للواء عمار عمراني.

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