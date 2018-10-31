الفريق قايد صالح ” من واجب الجيش ضمان نشرالمعاني السامية لثورة 1نوفمبر”
أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزيرالدفاع الوطني، أن الواجب يدعو العسكريين إلى بذل قصارى جهودهم لضمان نشرالمعاني السامية لثورة 1نوفمبر.
في صفوف الجيش الوطني الشعبي لضمان أداء مهامه الدستورية والوفاء لرسالة الشهداء الأبرار، والحفاظ على السيادة وحرية الجزائر واستقلالها الوطني ووحدتها الشعبية.
وحسبما أفاد به بيان أن ” الواجب يدعونا كعسكريين إلى بذل قصارى جهودنا من أجل ضمان نشرمعانيها السامية بين صفوف الجيش الوطني الشعبيي سليل جيش التحرير الوطنيي بما يكفل
أداء مهامنا الدستورية بكل عزيمة وإصرار وكفاءة وإقتدار وفاء منا لرسالة الشهداء الأبرار وضمانا أبديا لمكسب سيادة وحرية الجزائر واستقلالها الوطني
ووحدتها الشعبية والترابية” .
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