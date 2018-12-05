الفكاهي أحمد حمدان المعروف بـ “الطاكسي المجنون” في ذمة الله   

توفي مساء اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، الممثل الفكاهي أحمد حمدان المعروف “بالطاكسي المجنون”، بعد تدهور وضعيته الصحية عن عمر ناهز الـ61 عاما، حسب ما علم من عائلة الفقيد.

وشارك أحمد حمدان وإسمه الحقيقي أحمد غوبوبة، في عدة أعمال مسرحية وأفلام سينمائية منذ نهاية السبعينات.

ولقي شهرة كبيرة بعد مشاركته في برنامج الكاميرا المخفية “الطاكسي المجنون” التي أخرجها بلقاسم حجاج في سنة 2001.

ومن بين الأفلام السينمائية التي شارك فيها الفقيد، المولود في 16 مارس 1957، يمكن ذكر “سركاجي” و”البوابون” و”المحاولة الكبرى”.

كما لحن وأدى الراحل، أغاني جينيريك برامج هزلية بثها التلفزيون إلى جانب عروض خاصة بالأطفال.