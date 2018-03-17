10 قتلى في سقوط طائرة ركاب صغيرة فوق منزل بالفلبين

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران اليوم السبت، جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة فوق منزل، شمالي العاصمة الفلبينية مانيلا.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤولين فلبينيين أن طائرة من طراز “بيبرـ23 أباتشي” تحطمت بعد مدة قصيرة من إقلاعها، وعلى متنها 5 أشخاص لقوا حتفهم جميعا.

وأضاف المسؤولون أن 5 أشخاص آخرين لقوا مصرعهم، لدى تواجدهم في المنزل الذي سقطت فوقه الطائرة.

كما أشار خوليو ليثاردو المسؤول بالشرطة، أن الحادث “تسبب في اشتعال النار بالمنزل، وإصابة شخصين آخرين بإصابات (لم يحدد درجاتها)”، وفق المصدر ذاته.

من جهته، أوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفلبينية إريك أبولونو، أن الطائرة أقلعت من مطار بلدة بلارديل في مقاطعة بولاكان، شمالي العاصمة.

ولم يتم الكشف عن سبب الحادث، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات المحلية أن تحقيقا في هذا الشأن لا يزال ساريا.