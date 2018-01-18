الفنانة عتيقة تعود إلى الجزائر وتدخل فترة نقاهة

عادت الممثلة الفكاهية عتيقة طوبال إلى أرض الوطن ليلة أمس الاربعاء بعدما قضت اكثر من ثلاثة أشهر في مستشفى بباريس.

وكانت عتيقة قد أجرت عملية جراحية دقيقة على مستوى الظهر.

و طلبت الممثلة عتيقة من جمهورها الدعاء لها لااستعادت صحتها و عافيتها .

كما شكرت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تكفل بحالتها الصحية بباريس. واللّواء عبد الغاني الهامل المدير العام للامن الوطني.

الذي أعطى تعليمات للتكفل بعتيقة بالجزائر.

للإشارة، الممثلة عتيقة في مستشفى الأمن الوطني ليقليسين و في حالة نقاهة و سوف تخضر لحصص إعادة التأهيل.