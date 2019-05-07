الفنانة”فيفي عبده” أول ضحايا “رامز في الشلال”

كانت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، أمس الإثنين، أول ضحايا حلقات برنامج “رامز في الشلال”، الذي يذاع على قناة MBC خلال شهر رمضان.

وقد شهدت حلقته الأولى نسبة مشاهدة عالية، خصوصا أن الفنانة تحظى بجماهيرية كبيرة على الصعيد العربي.

وقال رامز جلال، في مقدمته الساخرة من فيفي عبده، “أنا مش خايف عليكِي، أنتِ أدها وأدود، بس الإنجليزي بتاعك هيقطع علاقاتنا مع بريطانيا”.

مضيفا: “شفتي معانا أهوال ووسطك لسا شغال”.

وتابع: “لو عاوزه مني نصيحة بلاش ألفاظ قبيحة، وعشان كده إحنا قررنا نوقف مسيرتها.

ويقوم رامز في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا.

ليتعرض خلالها الضيف لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

ويواصل رامز مغامراته بمفاجأة الضيف بغوريلا مفترسة، تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.