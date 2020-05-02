الفنان الكبير إدير صاحب رائعة “أفافا انوفا” في ذمة الله

توفي مساء اليوم السبت الفنان حميد شريات المدعو “إيدير” بمستشفى بيشا فيفي باريس بفرنسا بعد صراع طويل مع المرض.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن صاحب رائعة “أفافا انوفا” فارق الحياة الليلة على الساعة التاسعة والنصف

ويعتبر الفنان إدير سفير الأغنية الأمازيغية من مواليد 1949 بقرية أيت لحسين بتيزي وزو .

درس علم الجيولوجيا وكان من المفترض أن يلتحق بإحدى المؤسسات النفطية في بلده، إلا أنه حل عام 1973 مكان أحد المغنيين في إذاعة الجزائر لأداء أغنية للأطفال.

وسجّل رائعة ” أفافا ينوفا A Vava Inouva” قبل ذهابه للخدمة العسكرية وقد حققت تلك الأغنية شهرة كبيرة.

كما شغل منصب أستاذ العلوم الطبيعية هو من دفعه للفن والعزف على الجيتار وعمره لم يتجاوز بعد التاسعة، لكن في طفولته وحتى بداية شبابه.

وفي سنة 1979 أعاد إيدير التجربة بكتابته لمجموعة من الأغاني تضمها ألبومه الثاني والذي حمل عنوان “أياراش إناغ”.

وبهذا الخبر الاليم تتقدم أسرة مجمع النهار بأحر التعازي واسمى معاني المواساة لعائلة الفنان الفقيد “إدير” .

إنا لله وإنا إليه راجعون