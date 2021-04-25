الفنان النوري: “رغم مرضي لم أستطيع تفويت فرصة العمل في سلسلة عاشور العاشر”

طمأن الفنان القدير بلاحة بن زيان والمعروف بـ النوري حصريا عبر قناة النهار جمهوره ومحبيه حول حالته الصحية.

وفي مكالمة عبر تقنية السكايت قال بلاحة بن زيان “رغم مرضي لم أستطيع تفويت فرصة العمل في سلسلة عاشور العاشر”.

وواصل بطل سلسلة عاشور العاشر أنه كان مريضا خلال التصوير وان الله اعطاه القوة ومكنه من التغلب على المرض أثناء العمل.

وتابع الفنان القدير بلاحة بن زيان أن لا يمكن اب يرفض له طلب أن يرفض طلب للمخرج جعفر قاسم لانه عزيز عليه كثيرا.

وقال الممثل الكوميدي بلاحة بن زيان أن تعب كثيرا كما انه اجرى عملية جراحية على مستوى شرايين القلب .

وطالب الفنان والممثل القدير بلاحة بن زيان من الشعب الجزائري عامة وجمهوره ومحبيه خاصة بالدعاء له بالشفاء العاجل

كما وجه النوري رسالة للشباب الجزائري حثهم فيها بالعمل وعدم الفشل والتمسك بالإرادة وكذا الغخلاص في العمل.

وكشف الفنان انه يعمل مع المخرج جعفر قاسم منذ 20 سنة بداية من ناس ملاح سيتي مرورا بجمعي فاميلي إلى غاية عاشور العاشر.

