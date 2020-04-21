الفيفا تتعهد بمساعدة الفاف للخروج من أزمة كورونا بسلام !!

اجتمع اليوم الثلاثاء رئيس الفاف خير الدين زطشي رفقة رؤساء اتحادات شمال إفريقيا بممثلي الفيفا للحديث عن الوضع الراهن الذي يسود كرة القدم.

الفاف أكدت في بيان رسمي أن رؤساء اتحادات شمال إفريقيا ناقشوا عدة مواضيع أبرزها تأثير فيروس كورونا على الجوانب الاقتصادية للاتحاديات.

مساعد رئيس الفيفا، ماتياس غرافستروم، ورئيس مكتب التنمية الإقليمي لمنطقتي إفريقيا والكاريبي، فيرون أومبا أكدا ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات.

لا سيما تلك المتعلقة بالعودة التدريجية لنشاط كرة القدم، والمنافسات الرسمية، وفقًا للبيانات الصحية والقرارات التي ستتخذها حكومة كل دولة.

كما أبلغ ممثلا “الفيفا” رؤساء الاتحادات، بأنه سيتم اتخاذ قرارات جديدة في الأيام المقبلة، من بينها إنشاء صندوق مساعدات، للمساهمة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.